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Гуменюк анонсировала сезон "хлопков" в Крыму

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 04:12
Гуменюк анонсировала сезон хлопков в Крыму
НАТАЛЬЯ ГУМЕНЮК. СКРИНШОТ

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк посоветовала россиянам, которые привыкли жить и отдыхать в аннексированном Крыму, привыкать к воздушной тревоге и готовиться к "сезону хлопков".

Источник: Гуменюк в эфире телемарафона

Детали: Гуменюк заявила, что нынешний теплый период года в Крыму объявляется "сезоном хлопков, а не просто курорта".

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По ее словам, оккупантам "необходимо привыкать" к звукам воздушной тревоги на полуострове.

Комментируя сооружение окопов на песчаных пляжах в западной части Крыма, Гуменюк сказала: "Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся".

Напомним: Наталья Гуменюк не подтвердила и не опровергла информацию Института изучения войны о высадке Вооруженных сил на левом берегу Херсонщины.

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Темы: Крымоккупациявойна
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