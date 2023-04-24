Гуменюк анонсировала сезон "хлопков" в Крыму

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк посоветовала россиянам, которые привыкли жить и отдыхать в аннексированном Крыму, привыкать к воздушной тревоге и готовиться к "сезону хлопков".

Источник: Гуменюк в эфире телемарафона

Детали: Гуменюк заявила, что нынешний теплый период года в Крыму объявляется "сезоном хлопков, а не просто курорта".

По ее словам, оккупантам "необходимо привыкать" к звукам воздушной тревоги на полуострове.

Комментируя сооружение окопов на песчаных пляжах в западной части Крыма, Гуменюк сказала: "Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся".

Напомним: Наталья Гуменюк не подтвердила и не опровергла информацию Института изучения войны о высадке Вооруженных сил на левом берегу Херсонщины.