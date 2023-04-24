Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гуменюк анонсировала сезон "хлопков" в Крыму

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 04:12
Гуменюк анонсировала сезон хлопков в Крыму
НАТАЛЬЯ ГУМЕНЮК. СКРИНШОТ

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк посоветовала россиянам, которые привыкли жить и отдыхать в аннексированном Крыму, привыкать к воздушной тревоге и готовиться к "сезону хлопков".

Источник: Гуменюк в эфире телемарафона

Детали: Гуменюк заявила, что нынешний теплый период года в Крыму объявляется "сезоном хлопков, а не просто курорта".

По ее словам, оккупантам "необходимо привыкать" к звукам воздушной тревоги на полуострове.

Комментируя сооружение окопов на песчаных пляжах в западной части Крыма, Гуменюк сказала: "Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся".

Напомним: Наталья Гуменюк не подтвердила и не опровергла информацию Института изучения войны о высадке Вооруженных сил на левом берегу Херсонщины.

Темы: Крымоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

фотоВ Украину приехали президенты Чехии и Словакии

Все новости...
Крым
Надводные беспилотники атаковали Севастополь – оккупационные "власти"
Страны Балтии ответили дипломату КНР, который усомнился в суверенитете постсоветских государств
Оккупанты дали крымскому татарину 7 лет за перевод 500 гривен другу
Последние новости
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
14:59
видео"Я за себя не ручаюсь": ректор НАУ пригрозил студентам из-за шуток о Шкарлете
14:50
фото, видео, обновлено от 13:46Количество жертв в Умани возросло до 17, из них трое – дети
14:45
Четыре человека подорвались на мине в Белгородской области РФ - СМИ
Все новости...
Реклама: