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Пригожин заявив, що "вагнерівці" більше не братимуть полонених

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 05:49
Пригожин заявив, що вагнерівці більше не братимуть полонених
ЄВГЕН ПРИГОЖИН. СКРИНШОТ З ВІДЕО З ЙОГО TELEGRAM

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські найманці більше не будуть брати у полон українських захисників, натомість "вбиватимуть усіх на полі бою".

Джерело: пресслужба Пригожина у Telegram

Деталі: Про те, що "вагнерівці" більше не братимуть полонених, Пригожин заявив, коментуючи аудіозапис, опублікований 23 квітня у Telegram-каналі "Разгрузка Вагнера".

Канал стверджує, що на аудіо – перехоплена розмова військових ЗСУ, які нібито ухвалили рішення розстріляти пораненого "вагнерівця". На записі нібито українські військові спілкуються між собою російською. Один з них запитує, що робити з пораненим, якого "викурили із нори". Співрозмовник відповідає йому: "Пристрелити".

Українська сторона не коментувала появу цього аудіозапису. Наразі невідомо, чиї голоси насправді записані на ньому. Натомість Пригожин вважає опублікований запис "доказом" "розстрілу полоненого".

Засновник ПВК "Вагнер" заявив, що "порушувати правила гуманізму ми не будемо і просто знищуватимемо всіх на полі бою". Таке нове "правило" він назвав "законом 300-го".

"Вбиватимемо усіх тих, хто є на полі бою. Жодного полоненого більше не брати", – сказав Пригожин.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому він уточнив, що "Вагнер" наразі не знає, як звали полоненого, якого нібито розстріляли українські військові.

Теми: ПригожинВагнервійна
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