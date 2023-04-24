Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пригожин заявил, что "вагнеровцы" больше не будут брать пленных

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 05:49
Пригожин заявил, что вагнеровцы больше не будут брать пленных
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО ИЗ ЕГО TELEGRAM

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские наемники больше не будут брать в плен украинских защитников, вместо этого "будут убивать всех на поле боя".

Источник: пресс-служба Пригожина в Telegram

Детали: О том, что "вагнеровцы" больше не будут брать пленных, Пригожин заявил, комментируя аудиозапись, опубликованную 23 апреля в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера".

Канал утверждает, что на аудио – перехваченный разговор военных ВСУ, которые якобы приняли решение расстрелять раненого "вагнеровца". На записи якобы украинские военные общаются между собой на русском. Один из них спрашивает, что делать с раненым, которого "выкурили из норы". Собеседник отвечает ему: "Пристрелить".

Украинская сторона не комментировала появление этой аудиозаписи. Пока неизвестно, чьи голоса на самом деле записаны на ней. Зато Пригожин считает опубликованную запись "доказательством" "расстрела пленного".

Основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что "нарушать правила гуманизма мы не будем и просто будем уничтожать всех на поле боя". Такое новое "правило" он назвал "законом 300-го".

"Будем убивать всех тех, кто есть на поле боя. Ни одного пленного больше не брать", – сказал Пригожин.

ВИДЕО ДНЯ

При этом он уточнил, что "Вагнер" пока не знает, как звали пленного, которого якобы расстреляли украинские военные.

Темы: ПригожинВагнервойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

фотоВ Украину приехали президенты Чехии и Словакии

Все новости...
Гуменюк анонсировала сезон "хлопков" в Крыму
Надводные беспилотники атаковали Севастополь – оккупационные "власти"
Оккупанты ночью ударили из артиллерии по Никополю – ОВА
Защитники за сутки уничтожили 660 оккупантов и 11 вражеских беспилотников
Последние новости
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
14:59
видео"Я за себя не ручаюсь": ректор НАУ пригрозил студентам из-за шуток о Шкарлете
14:50
фото, видео, обновлено от 13:46Количество жертв в Умани возросло до 17, из них трое – дети
14:45
Четыре человека подорвались на мине в Белгородской области РФ - СМИ
Все новости...
Реклама: