Пригожин заявил, что "вагнеровцы" больше не будут брать пленных

ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО ИЗ ЕГО TELEGRAM

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские наемники больше не будут брать в плен украинских защитников, вместо этого "будут убивать всех на поле боя".

Источник: пресс-служба Пригожина в Telegram

Детали: О том, что "вагнеровцы" больше не будут брать пленных, Пригожин заявил, комментируя аудиозапись, опубликованную 23 апреля в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера".

Канал утверждает, что на аудио – перехваченный разговор военных ВСУ, которые якобы приняли решение расстрелять раненого "вагнеровца". На записи якобы украинские военные общаются между собой на русском. Один из них спрашивает, что делать с раненым, которого "выкурили из норы". Собеседник отвечает ему: "Пристрелить".

Украинская сторона не комментировала появление этой аудиозаписи. Пока неизвестно, чьи голоса на самом деле записаны на ней. Зато Пригожин считает опубликованную запись "доказательством" "расстрела пленного".

Основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что "нарушать правила гуманизма мы не будем и просто будем уничтожать всех на поле боя". Такое новое "правило" он назвал "законом 300-го".

"Будем убивать всех тех, кто есть на поле боя. Ни одного пленного больше не брать", – сказал Пригожин.

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При этом он уточнил, что "Вагнер" пока не знает, как звали пленного, которого якобы расстреляли украинские военные.