ГУР: Перекидання в Україну очікують ще близько 120 тисяч мобілізованих росіян

Росія не відправила в Україну ще близько 120 тисяч мобілізованих з тієї кількості, яку призвала раніше; деякі з них просто не можуть бути перекинуті.

Джерело: очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "Цікаве питання (скільки мобілізованих ще не перекинуті в Україну - ред.). З тієї кількості, яка вже була тоді офіційно призвана – близько 120 тисяч".

Деталі: Він уточнив, що йдеться про "мобіків", які перебувають на території Росії.

Пряма мова: "Вони не всі можуть бути перекинуті, ви ще це маєте розуміти. Тому що є втрати, є якась поточна робота, хтось її має виконувати. Оскільки втрати досить значні, цей некомплект кимось треба компенсувати".

Більше деталей: Буданов додав, що ситуація з мобілізацією в Росії "рухається нормально". За інформацією очільника ГУР, у середньому в місяць окупанти мобілізують 20 тисяч. Він уточнив, що це узагальнена цифра.

Що цьому передувало:

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