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ГУР: Перекидання в Україну очікують ще близько 120 тисяч мобілізованих росіян

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 24 квітня 2023, 11:44
ГУР: Перекидання в Україну очікують ще близько 120 тисяч мобілізованих росіян
Кирило Буданов, фото РБК-Україна

Росія не відправила в Україну ще близько 120 тисяч мобілізованих з тієї кількості, яку призвала раніше; деякі з них просто не можуть бути перекинуті.

Джерело: очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "Цікаве питання (скільки мобілізованих ще не перекинуті в Україну - ред.). З тієї кількості, яка вже була тоді офіційно призвана – близько 120 тисяч".

Деталі: Він уточнив, що йдеться про "мобіків", які перебувають на території Росії.

Пряма мова: "Вони не всі можуть бути перекинуті, ви ще це маєте розуміти. Тому що є втрати, є якась поточна робота, хтось її має виконувати. Оскільки втрати досить значні, цей некомплект кимось треба компенсувати".

Більше деталей: Буданов додав, що ситуація з мобілізацією в Росії "рухається нормально". За інформацією очільника ГУР, у середньому в місяць окупанти мобілізують 20 тисяч. Він уточнив, що це узагальнена цифра. 

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Восени президент Росії Володимир Путін заявив, що кількість мобілізованих у РФ сягнула 318 тисяч людей, незважаючи на раніше оголошене обмеження в 300 тисяч.
  • У жовтні український Генштаб підтвердив, що РФ мобілізували понад 200 тисяч людей.
  • Водночас російські ЗМІ повідомляли, що у Росії, ймовірно, мобілізували понад пів мільйона людей попри заяви влади про обмеження в 300 тисяч. 

Теми: БудановмобілізаціяРосіявійна
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