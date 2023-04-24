ГУР: Переброски в Украину ожидают еще около 120 тысяч мобилизованных россиян

Россия не отправила в Украину еще около 120 тысяч мобилизованных из того количества, которое призвала ранее; некоторые из них просто не могут быть переброшены.

Источник: глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Интересный вопрос (сколько мобилизованных еще не переброшены в Украину - ред.). Из того количества, которое уже было тогда официально призвано – около 120 тысяч".

Детали: Он уточнил, что речь идет о "мобиках", которые находятся на территории России.

Прямая речь: "Они не все могут быть переброшены, вы еще это должны понимать. Потому что есть потери, есть какая-то текущая работа, кто-то ее должен выполнять. Поскольку потери довольно значительные, этот некомплект кем-то надо компенсировать".

Больше деталей: Буданов добавил, что ситуация с мобилизацией в России "движется нормально". По информации главы ГУР, в среднем в месяц оккупанты мобилизуют 20 тысяч. Он уточнил, что это обобщенная цифра.

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