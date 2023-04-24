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ГУР: Переброски в Украину ожидают еще около 120 тысяч мобилизованных россиян

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 апреля 2023, 11:44
ГУР: Переброски в Украину ожидают еще около 120 тысяч мобилизованных россиян
Кирилл Буданов, фото РБК-Украина

Россия не отправила в Украину еще около 120 тысяч мобилизованных из того количества, которое призвала ранее; некоторые из них просто не могут быть переброшены.

Источник: глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Интересный вопрос (сколько мобилизованных еще не переброшены в Украину - ред.). Из того количества, которое уже было тогда официально призвано – около 120 тысяч".

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Детали: Он уточнил, что речь идет о "мобиках", которые находятся на территории России.

Прямая речь: "Они не все могут быть переброшены, вы еще это должны понимать. Потому что есть потери, есть какая-то текущая работа, кто-то ее должен выполнять. Поскольку потери довольно значительные, этот некомплект кем-то надо компенсировать".

Больше деталей: Буданов добавил, что ситуация с мобилизацией в России "движется нормально". По информации главы ГУР, в среднем в месяц оккупанты мобилизуют 20 тысяч. Он уточнил, что это обобщенная цифра. 

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Что этому предшествовало: 

  • Осенью президент России Владимир Путин заявил, что количество мобилизованных в РФ достигло 318 тысяч человек, несмотря на ранее объявленное ограничение в 300 тысяч.
  • В октябре украинский Генштаб подтвердил, что РФ мобилизовали более 200 тысяч человек.
  • В то же время российские СМИ сообщали, что в России, вероятно, мобилизовали более полумиллиона человек, несмотря на заявления властей об ограничении в 300 тысяч.

Темы: БудановмобилизацияРосcиявойна
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