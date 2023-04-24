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ССО показали чудову роботу снайперів у Бахмуті

Ірина БалачукПонеділок, 24 квітня 2023, 11:49
ССО показали чудову роботу снайперів у Бахмуті
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили спеціальних операцій та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікували відео знищення українськими снайперами російських загарбників у Бахмуті.

Джерело: ССО у Telegram, Сирський у Telegram

Дослівно ССО: "Кадри роботи "Привидів Бахмута". Ще одна продуктивна ніч – мінус 4 окупанта". 

Деталі: На відео приціли снайперів 8 полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича. 

Теми: Бахмутвійна
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