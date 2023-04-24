ССО показали чудову роботу снайперів у Бахмуті
Понеділок, 24 квітня 2023, 11:49
Сили спеціальних операцій та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікували відео знищення українськими снайперами російських загарбників у Бахмуті.
Джерело: ССО у Telegram, Сирський у Telegram
Дослівно ССО: "Кадри роботи "Привидів Бахмута". Ще одна продуктивна ніч – мінус 4 окупанта".
ССО опублікували відео з роботою українських снайперів у Бахмуті pic.twitter.com/yQ6w0lKiZk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 24, 2023
Деталі: На відео приціли снайперів 8 полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича.