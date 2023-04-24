ССО показали прекрасную работу снайперов в Бахмуте
Понедельник, 24 апреля 2023, 11:49
Силы специальных операций и командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский опубликовали видео уничтожения украинскими снайперами российских захватчиков в Бахмуте.
Источник: ССО в Telegram, Сырский в Telegram
Дословно ССО: "Кадры работы "Призраков Бахмута". Еще одна продуктивная ночь – минус 4 оккупанта".
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ССО опублікували відео з роботою українських снайперів у Бахмуті pic.twitter.com/yQ6w0lKiZk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 24, 2023
Детали: На видео прицелы снайперов 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича.
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