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ССО показали прекрасную работу снайперов в Бахмуте

Ирина БалачукПонедельник, 24 апреля 2023, 11:49
ССО показали прекрасную работу снайперов в Бахмуте
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы специальных операций и командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский опубликовали видео уничтожения украинскими снайперами российских захватчиков в Бахмуте.

Источник: ССО в Telegram, Сырский в Telegram

Дословно ССО: "Кадры работы "Призраков Бахмута". Еще одна продуктивная ночь – минус 4 оккупанта".

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Детали: На видео прицелы снайперов 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича.

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Темы: Бахмутвойна
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