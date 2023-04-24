Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Футбольна збірна України зіграє з новим тренером проти німців 1000-ний для них матч

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 квітня 2023, 15:48
Футбольна збірна України зіграє з новим тренером проти німців 1000-ний для них матч
скриншот

Національна збірна України зіграє товариський матч зі збірною Німеччини, для якої вінстане 1000-м поєдинок в історії.

Джерело: Німецький футбольний союз в Instagram, очільник УАФ Андрій Павелко в Facebook, "Суспільне спорт"

Пряма мова Павелка: "Футбольна спільнота України вдячна нашим німецьким друзям за те, що цей матч матиме статус благодійного, а зібрані кошти Німецький футбольний союз планує передати на підтримку українців, які постраждали від російської військової агресії.

Також вдячний моєму німецькому колезі та члену Ради ФІФА Бернду Ноєндорфу за серйозну підтримку, яка вже надана Україні! Для УАФ та національної збірної України стане надзвичайно почесною місія спільного відзначення разом зі збірною Німеччини 1000-го поєдинку Бундестіму! Цінуємо нашу дружбу і вдячні за підтримку".

Деталі: Синьо-жоті зіграють товариський поєдинок із триразовими чемпіонами Європи 12 червня у Бремені на полі "Везерштадіон".

При цьому Павелко обіцяє, що до контрольного поєдинку з Німеччиною та до наступних матчів відбору до Євро-2024 національну збірну України вже готуватиме новий головний тренер, "якого буде представлено у домовлений з ним час".

У червні збірна України проведе дві офіційні зустрічі – у кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року.

ВІДЕО ДНЯ

Це стало можливим після рішення Української асоціації футболу продовжити виступи у відборі в контексті наказу Мінмолодьспорту, яким збірним заборонили змагатися з росіянами та білорусами.

Суперниками України у кваліфікації стануть команди Північної Македонії та Мальти, з якими Україна зіграє 16-го та 19 червня відповідно. До цих поєдинків "синьо-жовті" готуватимуться у Німеччині.

Теми: футболвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
футбол
Збірна України з футболу продовжить грати у відборі на Євро-2024 попри присутність Білорусі
Обстріл Херсона: загинули дружина та дочка спортивного лікаря, який працював у кількох ФК
Передача Україні $3 мільярдів від продажу "Челсі" знову затримується
Останні новини
15:39
В ЄС досягли компромісу щодо агроімпорту України: Єврокомісія введе обмеження щодо 5 товарів
15:35
Турецький літак, що евакуював громадян із Судану, потрапив під обстріл
15:30
МЗС Молдови викликало посла Росії після слів Медведєва, що країни не існує
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
Усі новини...
Реклама: