Футбольна збірна України зіграє з новим тренером проти німців 1000-ний для них матч

Національна збірна України зіграє товариський матч зі збірною Німеччини, для якої вінстане 1000-м поєдинок в історії.

Джерело: Німецький футбольний союз в Instagram, очільник УАФ Андрій Павелко в Facebook, "Суспільне спорт"

Пряма мова Павелка: "Футбольна спільнота України вдячна нашим німецьким друзям за те, що цей матч матиме статус благодійного, а зібрані кошти Німецький футбольний союз планує передати на підтримку українців, які постраждали від російської військової агресії.

Також вдячний моєму німецькому колезі та члену Ради ФІФА Бернду Ноєндорфу за серйозну підтримку, яка вже надана Україні! Для УАФ та національної збірної України стане надзвичайно почесною місія спільного відзначення разом зі збірною Німеччини 1000-го поєдинку Бундестіму! Цінуємо нашу дружбу і вдячні за підтримку".

Деталі: Синьо-жоті зіграють товариський поєдинок із триразовими чемпіонами Європи 12 червня у Бремені на полі "Везерштадіон".

При цьому Павелко обіцяє, що до контрольного поєдинку з Німеччиною та до наступних матчів відбору до Євро-2024 національну збірну України вже готуватиме новий головний тренер, "якого буде представлено у домовлений з ним час".

У червні збірна України проведе дві офіційні зустрічі – у кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року.

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Це стало можливим після рішення Української асоціації футболу продовжити виступи у відборі в контексті наказу Мінмолодьспорту, яким збірним заборонили змагатися з росіянами та білорусами.

Суперниками України у кваліфікації стануть команди Північної Македонії та Мальти, з якими Україна зіграє 16-го та 19 червня відповідно. До цих поєдинків "синьо-жовті" готуватимуться у Німеччині.