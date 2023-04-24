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Збірна України з футболу продовжить грати у відборі на Євро-2024 попри присутність Білорусі

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 квітня 2023, 15:20
Збірна України з футболу продовжить грати у відборі на Євро-2024 попри присутність Білорусі
фото УАФ

Збірна України з футболу продовжить виступ у відборі на Чемпіонат Європи 2024 року попри наказ Міністерства молоді та спорту про заборону українським спортсменам змагатися на турнірах, де присутні російські та білоруські спортсмени.

Джерело: голова Української асоціації футболу Андрій Павелко у Facebook

Деталі: Як відомо, футбольні команди з Росії залишаються дискваліфікованими з турнірів УЄФА, поки триває війна в Україні, Білорусі дозволено грати у відбіркових матчах Євро-2024.

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Водночас залишається чинним рішення виконавчого комітету УЄФА від 27 травня 2022 року, яким українські та білоруські футбольні команди розводяться при жеребкуванні міжнародних змагань під егідою організації.

Павелко наводить текст отриманого від Мінспорту листа із роз'ясненнями:

"Враховуючи рішення Виконкому Союзу Європейських футбольних асоціацій (УЄФА) від 27.05.2022 щодо розведення українських та білоруських футбольних команд при жеребкуванні міжнародних змагань під егідою організації, виконуючи пункт 5 вищезазначеного наказу, структурні підрозділи Мінмолодьспорту, до повноваження яких віднесено координацію розвитку футболу в країні, будуть здійснювати моніторинг участі українських команд в міжнародних змаганнях, в яких братимуть участь і білоруські команди.

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В разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд, для вирішення питань повʼязаних з подальшою участю у змаганнях має бути задіяні вимоги пункту 1 згаданого наказу Мінмолодьспорту".

Очільник УАФ додав, що вже 25 квітня робоча група представників національної збірної вирушить до Німеччини, аби проінспектувати місце для проведення навчально-тренувальних зборів команди у червні.

Пряма мова: "Також немає ніяких перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023. Тож вже у червні чекаємо на яскраві виступи команди Руслана Ротаня на полях Румунії та Грузії".

Теми: футболвійна
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