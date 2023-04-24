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Футбольная сборная Украины сыграет с новым тренером против немцев 1000-ный для них матч

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 апреля 2023, 15:48
Футбольная сборная Украины сыграет с новым тренером против немцев 1000-ный для них матч
скриншот

Национальная сборная Украины сыграет товарищеский матч со сборной Германии, для которой он станет 1000-м поединком в истории.

Источник: Немецкий футбольный союз в Instagram, глава УАФ Андрей Павелко в Facebook, "Суспільне спорт"

Прямая речь Павелко: "Футбольное сообщество Украины благодарно нашим немецким друзьям за то, что этот матч будет иметь статус благотворительного, а собранные средства Немецкий футбольный союз планирует передать на поддержку украинцев, пострадавших от российской военной агрессии.

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Также благодарен моему немецкому коллеге и члену Совета ФИФА Бернду Ноендорфу за серьезную поддержку, которая уже оказана Украине! Для УАФ и национальной сборной Украины станет чрезвычайно почетной миссия совместного празднования вместе со сборной Германии 1000-го поединка Бундестима! Ценим нашу дружбу и благодарны за поддержку".

Детали: Сине-желтые сыграют товарищеский поединок с трехкратными чемпионами Европы 12 июня в Бремене на поле "Везерштадион".

При этом Павелко обещает, что к контрольному поединку с Германией и к следующим матчам отбора на Евро-2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, "который будет представлен в условленное с ним время".

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В июне сборная Украины проведет две официальные встречи - в квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Это стало возможным после решения Украинской ассоциации футбола продолжить выступления в отборе в контексте приказа Минмолодьспорта, которым сборным запретили соревноваться с россиянами и белорусами.

Соперниками Украины в квалификации станут команды Северной Македонии и Мальты, с которыми Украина сыграет 16-го и 19 июня соответственно. К этим поединкам "сине-желтые" будут готовиться в Германии.

Темы: футболвойна
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