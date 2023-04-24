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Прикордонники влаштували запальний вікенд 24 окупантам у Бахмуті

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 квітня 2023, 17:51
Прикордонники влаштували запальний вікенд 24 окупантам у Бахмуті
фото ДПСУ

Протягом суботи-неділі прикордонники тричі вступали в бій з російськими нападниками у Бахмуті, при цьому стрілецькі сутички у місті-фортеці відбуваються майже безперервно.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: У Бахмуті окупанти продовжують артилерійськими обстрілами руйнувати міську інфраструктуру, а ворожа піхота намагається атакувати захисників України по руїнах.

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За позиції, які охоронці кордонів утримують у міських кварталах, позиційні бої двічі відбувались у нічний час доби. Ще одне боєзіткнення відбулося вдень, повідомляють у ДПСУ.

Попри надскладну ситуацію українські захисники продовжують на ближніх дистанціях ліквідовувати штурмовиків країни-агресора.

Так і цього разу бійці Держприкордонслужби всі спроби прориву оборони стримали. Вогнем зі стрілецької зброї та мінометів було знешкоджено щонайменше 24 противників: 10 окупантів – ліквідовано, ще 14 – поранено.

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Теми: БахмутПрикордонна служба
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