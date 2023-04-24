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Пограничники устроили зажигательный уик-энд 24 оккупантам в Бахмуте

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 апреля 2023, 17:51
Пограничники устроили зажигательный уик-энд 24 оккупантам в Бахмуте
фото ГПСУ

В течение субботы-воскресенья пограничники трижды вступали в бой с российскими штурмовиками в Бахмуте, при этом стрелковые столкновения в городе-крепости происходят почти непрерывно.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: В Бахмуте оккупанты продолжают артиллерийскими обстрелами разрушать городскую инфраструктуру, а вражеская пехота пытается атаковать защитников Украины по руинам.

За позиции, которые охранники границ удерживают в городских кварталах, позиционные бои дважды происходили в ночное время суток. Еще одно боестолкновение произошло днем, сообщают в ГПСУ.

Несмотря на сложнейшую ситуацию украинские защитники продолжают на ближних дистанциях ликвидировать штурмовиков страны-агрессора.

Так и на этот раз бойцы Госпогранслужбы все попытки прорыва обороны сдержали. Огнем из стрелкового оружия и минометов было обезврежено не менее 24 противников: 10 оккупантов - ликвидированы, еще 14 - ранены.

Темы: БахмутПограничная служба
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