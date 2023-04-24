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Партизани висадили у повітря блокпост окупантів біля Олешок на Херсонщині

Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 квітня 2023, 20:51
Партизани висадили у повітря блокпост окупантів біля Олешок на Херсонщині

Учасники партизанського руху "Атеш" підірвали блокпост загарбників біля населеного пункту Олешки на окупованій частині Херсонської області.

Джерело: Центр національного спротиву, "Атеш" у Telegram

Дослівно: "На тимчасово окупованій території Херсонської області партизани з руху "Атеш" провели успішну операцію. Зокрема ввечері понеділка, 23 квітня, біля Олешок було підірвано блокпост біля військового інфраструктурного об’єкта".

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Деталі: Повідомляється, що для підриву партизани задіяли саморобну вибухівку. В результаті ліквідовано загін "росгвардійців", які вели чергування.

Що було раніше: На початку березня партизани підірвали залізничне полотно між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ на окупованій Херсонщині.

Теми: Херсонська областьпартизанивійна
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