Партизаны взорвали блокпост оккупантов возле Олешек на Херсонщине

Участники партизанского движения "Атеш" взорвали блокпост захватчиков возле населенного пункта Олешки на оккупированной части Херсонской области.

Источник: Центр национального сопротивления, "Атеш" в Telegram

Дословно: "На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны из движения "Атеш" провели успешную операцию. В частности вечером понедельника, 23 апреля, возле Олешек был взорван блокпост возле военного инфраструктурного объекта".

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Детали: Сообщается, что для подрыва партизаны задействовали самодельную взрывчатку. В результате ликвидирован отряд "росгвардейцев", которые вели дежурство.

Что предшествовало: В начале марта партизаны взорвали железнодорожное полотно между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск на оккупированной Херсонщине.