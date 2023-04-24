Суд відправив під нічний домашній арешт офіцера НГУ, який знущався над військовими
Івано-Франківський міський суд відправив під нічний домашній арешт офіцера однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківську, який знущався над військовими. Спецпрокуратура оскаржить рішення.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на речницю теруправління Державного бюро розслідувань у Львові Тетяну Муравель.
Дослівно: "З її слів, працівники ДБР скерували до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 800 тис. грн".
Деталі: Однак суд ухвалив рішення про визначення міри запобіжного заходу, як нічний домашній арешт.
Речниця спецпрокуратури Юлія Шевченко згодом повідомила, що Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону оскаржуватиме обраний судом запобіжний захід.
"Спецпрокурори вимагатимуть тримання(офіцера) під вартою із правом внесення застави", — підкреслила вона.
Що було раніше:
- 18 квітня працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії. Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, раніше з’явилося в телеграмканалах.
- Було відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.
- Також слідчі ДБР виявили додаткові факти знущання офіцера Національної гвардії з військових у частині в Івано-Франківській області.