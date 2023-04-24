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Суд відправив під нічний домашній арешт офіцера НГУ, який знущався над військовими

Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 квітня 2023, 22:19
Суд відправив під нічний домашній арешт офіцера НГУ, який знущався над військовими
Фото: пресслужба ДБР

Івано-Франківський міський суд відправив під нічний домашній арешт офіцера однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківську, який знущався над військовими. Спецпрокуратура оскаржить рішення.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на речницю теруправління Державного бюро розслідувань у Львові Тетяну Муравель.

Дослівно: "З її слів, працівники ДБР скерували до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 800 тис. грн".

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Деталі: Однак суд ухвалив рішення про визначення міри запобіжного заходу, як нічний домашній арешт.

Речниця спецпрокуратури Юлія Шевченко згодом повідомила, що Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону оскаржуватиме обраний судом запобіжний захід.

"Спецпрокурори вимагатимуть тримання(офіцера) під вартою із правом внесення застави", — підкреслила вона.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • 18 квітня працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії. Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, раніше з’явилося в телеграмканалах. 
  • Було відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.
  • Також слідчі ДБР виявили додаткові факти знущання офіцера Національної гвардії з військових у частині в Івано-Франківській області.

Теми: НацгвардіяІвано-ФранківськскандалДБР
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