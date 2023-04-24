Суд отправил под ночной домашний арест офицера НГУ, который издевался над военными
Ивано-Франковский городской суд отправил под ночной домашний арест офицера одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковске, который издевался над военными. Спецпрокуратура обжалует решение.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря теруправления Государственного бюро расследований во Львове Татьяну Муравель.
Дословно: "По ее словам, работники ГБР направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в 800 тыс. грн".
Детали: Однако суд принял решение об определении меры пресечения, как ночной домашний арест.
Пресс-секретарь спецпрокуратуры Юлия Шевченко впоследствии сообщила, что Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона будет обжаловать избранную судом меру пресечения.
"Спецпрокуроры будут требовать содержания под стражей (офицера) с правом внесения залога", - подчеркнула она.
Что предшествовало:
- 18 апреля работники ГБР начали расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии. Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего, ранее появилось в телеграмканалах.
- Было открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.
- Также следователи ГГБР обнаружили дополнительные факты издевательства офицера Национальной гвардии над военными в части в Ивано-Франковской области.