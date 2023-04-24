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Суд отправил под ночной домашний арест офицера НГУ, который издевался над военными

Станислав ПогориловПонедельник, 24 апреля 2023, 22:19
Суд отправил под ночной домашний арест офицера НГУ, который издевался над военными
Фото: пресслужба ДБР

Ивано-Франковский городской суд отправил под ночной домашний арест офицера одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковске, который издевался над военными. Спецпрокуратура обжалует решение.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря теруправления Государственного бюро расследований во Львове Татьяну Муравель.

Дословно: "По ее словам, работники ГБР направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в 800 тыс. грн".

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Детали: Однако суд принял решение об определении меры пресечения, как ночной домашний арест.

Пресс-секретарь спецпрокуратуры Юлия Шевченко впоследствии сообщила, что Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона будет обжаловать избранную судом меру пресечения.

"Спецпрокуроры будут требовать содержания под стражей (офицера) с правом внесения залога", - подчеркнула она.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • 18 апреля работники ГБР начали расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии. Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего, ранее появилось в телеграмканалах.
  • Было открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.
  • Также следователи ГГБР обнаружили дополнительные факты издевательства офицера Национальной гвардии над военными в части в Ивано-Франковской области.

Темы: НацгвардияИвано-ФранковскскандалГБР
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