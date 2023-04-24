Суд отправил под ночной домашний арест офицера НГУ, который издевался над военными

Ивано-Франковский городской суд отправил под ночной домашний арест офицера одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковске, который издевался над военными. Спецпрокуратура обжалует решение.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря теруправления Государственного бюро расследований во Львове Татьяну Муравель.

Дословно: "По ее словам, работники ГБР направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в 800 тыс. грн".

Детали: Однако суд принял решение об определении меры пресечения, как ночной домашний арест.

Пресс-секретарь спецпрокуратуры Юлия Шевченко впоследствии сообщила, что Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона будет обжаловать избранную судом меру пресечения.

"Спецпрокуроры будут требовать содержания под стражей (офицера) с правом внесения залога", - подчеркнула она.

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