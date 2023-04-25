Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт

Танки М1 Abrams, які протягом кількох наступних тижнів прибудуть зі США до Німеччини для навчання українських військовослужбовців, не будуть потім відправлені в Україну для участі в бойових діях.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ці танки призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну".

Деталі: Райдер висловив сподівання, що до кінця цього року відбудеться передача Україні окремих бойових одиниць М1 Abrams та завершиться підготовка особового складу ЗСУ на американських танках.

Він зазначив, що США виділяють навчальні танки не із запасів армії, а з інших місць зберігання, що дозволить пришвидшити підготовку та пересилання бойових машин Україні.

Райдер також повідомив, що танки Abrams, які передаватимуться для застосування на фронті, будуть оснащуватися згідно зі специфікою бойових дій в Україні.

Нагадаємо: Очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін повідомив 21 квітня, що українські військові через кілька тижнів почнуть навчання в Німеччині на американських танках M1 Abrams.