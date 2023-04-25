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Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт

"Украинская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
ТАНК ABRAMS, ФОТО GETTY IMAGES

Танки М1 Abrams, которые в течение нескольких следующих недель прибудут из США в Германию для обучения украинских военнослужащих, не будут затем отправлены в Украину для участия в боевых действиях.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Эти танки будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии поедут в Украину".

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Детали: Райдер выразил надежду, что до конца этого года состоится передача Украине отдельных боевых единиц М1 Abrams и завершится подготовка личного состава ВСУ на американских танках.

Он отметил, что США выделяют учебные танки не из запасов армии, а из других мест хранения, что позволит ускорить подготовку и пересылку боевых машин Украине.

Райдер также сообщил, что танки Abrams, которые будут передаваться для применения на фронте, будут оснащаться согласно специфике боевых действий в Украине.

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Напомним: Глава Министерства обороны США Ллойд Остин сообщил 21 апреля, что украинские военные через несколько недель начнут обучение в Германии на американских танках M1 Abrams.

Темы: СШАтанкиГерманияУкраина
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