У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
Вівторок, 25 квітня 2023, 04:10
В анексованому Криму окупанти посилюють заходи з пошуку українського підпілля.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "На тимчасово окупованому півострові Крим ворог продовжує посилювати заходи щодо виявлення членів українського підпілля.
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На півострові окупанти провели обшуки квартир у тих, кого підозрюють у "нелояльності". Обшуки проводили навіть без присутності господарів".
Деталі: За даними ЦНС, у Криму також почастішали випадки вибіркових перевірок на вулицях.
Що цьому передувало: У Криму російські окупанти почали встановлювати камери відеоспостереження вздовж залізниці для боротьби з партизанами.
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