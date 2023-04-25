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У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС

"Українська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
ОКУПАНТ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З GETTY IMAGES

В анексованому Криму окупанти посилюють заходи з пошуку українського підпілля.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованому півострові Крим ворог продовжує посилювати заходи щодо виявлення членів українського підпілля.

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На півострові окупанти провели обшуки квартир у тих, кого підозрюють у "нелояльності". Обшуки проводили навіть без присутності господарів".

Деталі: За даними ЦНС, у Криму також почастішали випадки вибіркових перевірок на вулицях.

Що цьому передувало: У Криму російські окупанти почали встановлювати камери відеоспостереження вздовж залізниці для боротьби з партизанами.

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Теми: Кримпартизани
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