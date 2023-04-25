В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС

В аннексированном Крыму оккупанты усиливают меры по поиску украинского подполья.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированном полуострове Крым враг продолжает усиливать меры по выявлению членов украинского подполья.

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На полуострове оккупанты провели обыски квартир у тех, кого подозревают в "нелояльности". Обыски проводили даже без присутствия хозяев".

Детали: По данным ЦНС, в Крыму также участились случаи выборочных проверок на улицах.

Что этому предшествовало: В Крыму российские оккупанты начали устанавливать камеры видеонаблюдения вдоль железной дороги для борьбы с партизанами.