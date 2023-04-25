Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW

Наявність повноважень у Євгена Пригожина щодо підрозділів, які підпорядковуються Міністерству оборони РФ, говорить про те, що засновник ПВК "Вагнер" зміг повернути собі деяку прихильність Кремля, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Євген Пригожин "почав інформаційну операцію з підриву довіри до російських приватних військових формувань, пов'язаних з державою", вважають експерти інституту.

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Зокрема, йдеться у звіті, Пригожин заявив, що відвідав позиції підрозділів "Потік" і "Олександр Невський". Їх Пригожин охарактеризував як "мікро-ПВК". 24 квітня засновник "Вагнера" різко розкритикував поганий стан цих підрозділів.

В інституті зазначили, що, згідно з відкритими даними, батальйон "Потік" є одним із трьох добровольчих загонів держкомпанії "Газпром". Батальйон також є аналогом Російського державного бойового резерву ("БАРС"). Батальйон "Потік" підпорядковується ПВК "Редут" Міноборони РФ.

"Пригожин заявив, що ці підрозділи мають прикривати фланги "Вагнера", і запитав, як ці підрозділи можуть вести бойові дії, якщо в них немає належного постачання та озброєння. Пригожин також розкритикував загальне поширення подібних ПВК, що, ймовірно, свідчить про те, що він розглядає ці нові структури як конкурентів "Вагнера", – повідомляється у звіті.

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Заяви Пригожина, підсумовує ISW, вказують на те, що "Вагнер" має повноваження щодо підрозділів, які належать російському МО, що, у свою чергу, свідчить про те, що Пригожин повернув собі деяку прихильність Кремля.