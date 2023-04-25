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Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW

"Украинская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
ПРИГОЖИН, ФОТО ТАСС

Наличие полномочий у Евгения Пригожина в отношении подразделений, которые подчиняются Министерству обороны РФ, говорит о том, что основатель ЧВК "Вагнер" смог вернуть себе некоторую благосклонность Кремля, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Евгений Пригожин "начал информационную операцию по подрыву доверия к российским частным военным формированиям, связанным с государством", считают эксперты института.

В частности, говорится в отчете, Пригожин заявил, что посетил позиции подразделений "Поток" и "Александр Невский". Их Пригожин охарактеризовал как "микро-ПВК". 24 апреля основатель "Вагнера" резко раскритиковал плохое состояние этих подразделений.

В институте отметили, что, согласно открытым данным, батальон "Поток" является одним из трех добровольческих отрядов госкомпании "Газпром". Батальон также является аналогом Российского государственного боевого резерва ("БАРС"). Батальон "Поток" подчиняется ЧВК "Редут" Минобороны РФ.

"Пригожин заявил, что эти подразделения должны прикрывать фланги "Вагнера", и спросил, как эти подразделения могут вести боевые действия, если у них нет надлежащего снабжения и вооружения. Пригожин также раскритиковал общее распространение подобных ЧВК, что, вероятно, свидетельствует о том, что он рассматривает эти новые структуры как конкурентов "Вагнера", – сообщается в отчете.

Заявления Пригожина, заключает ISW, указывают на то, что "Вагнер" имеет полномочия в отношении подразделений, принадлежащих российскому МО, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что Пригожин вернул себе некоторую благосклонность Кремля.

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Темы: ПригожинВагнерПутин
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