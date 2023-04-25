У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації
У Волгоградській області Росії зазнав аварії вертоліт екстреної медичної допомоги, загинув пілот.
Джерело: російське пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на екстрені служби регіону, Слідком РФ в Telegram
Деталі: За інформацією видання, вертоліт розбився, коли повертався на базу. На борту вертольота не було пасажирів, пілот загинув на місці.
Вертоліт впав поза межами житлових масивів, пише "ТАСС".
Доповнено о 8:47: Слідчий комітет РФ повідомив, що розбитий гелікоптер марки "Ансат", а також тіло пілота 1967 р.н. виявили рано вранці 25 квітня поблизу селища Єрзовка Городищенського району Волгоградської області.
Під російським Волгоградом розбився вертоліт санавіації. Відео з місця падіння з Telegram Слідкому РФ pic.twitter.com/D22QGRuTni— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2023
Слідчі встановлюють обставини падіння вертольота.