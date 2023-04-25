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У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації

Мар'ян Ощановський, Ірина БалачукВівторок, 25 квітня 2023, 08:47
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації
Вертоліт "Ансат". Ілюстративне фото AVIA.RU

У Волгоградській області Росії зазнав аварії вертоліт екстреної медичної допомоги, загинув пілот.

Джерело: російське пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на екстрені служби регіону, Слідком РФ в Telegram

Деталі: За інформацією видання, вертоліт розбився, коли повертався на базу. На борту вертольота не було пасажирів, пілот загинув на місці.

Вертоліт впав поза межами житлових масивів, пише "ТАСС".

Доповнено о 8:47: Слідчий комітет РФ повідомив, що розбитий гелікоптер марки "Ансат", а також тіло пілота 1967 р.н. виявили рано вранці 25 квітня поблизу селища Єрзовка Городищенського району Волгоградської області.

Слідчі встановлюють обставини падіння вертольота.

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Теми: Росіяаварія
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