В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ

В Волгоградской области России потерпел крушение вертолет экстренной медицинской помощи, погиб пилот.

Источник: российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы региона, Следком РФ в Telegram

Детали: По информации издания, вертолет разбился, когда возвращался на базу. На борту вертолета не было пассажиров, пилот погиб на месте.

Вертолет упал за пределами жилых массивов, пишет "ТАСС".

Дополнено в 8:47: Следком РФ сообщил, что упавший вертолет марки "Ансат", а также тело пилота 1967 г.р. обнаружили ранним утром 25 апреля вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области.

Під російським Волгоградом розбився вертоліт санавіації. Відео з місця падіння з Telegram Слідкому РФ pic.twitter.com/D22QGRuTni — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2023

Следователи устанавливают обстоятельства падения вертолета.



