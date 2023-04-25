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В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ

Марьян Ощановский, Ирина БалачукВторник, 25 апреля 2023, 08:47
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
Вертолет "Ансат". Иллюстративное фото AVIA.RU

В Волгоградской области России потерпел крушение вертолет экстренной медицинской помощи, погиб пилот.

Источник: российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы региона, Следком РФ в Telegram 

Детали: По информации издания, вертолет разбился, когда возвращался на базу. На борту вертолета не было пассажиров, пилот погиб на месте.

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Вертолет упал за пределами жилых массивов, пишет "ТАСС".

Дополнено в 8:47: Следком РФ сообщил, что упавший вертолет марки "Ансат", а также тело пилота 1967 г.р. обнаружили ранним утром 25 апреля вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области.

Следователи устанавливают обстоятельства падения вертолета.

 

Темы: Росcияавария
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