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Суд арештував чергові активи Марченко на понад мільярд гривень

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 квітня 2023, 10:46
Суд арештував чергові активи Марченко на понад мільярд гривень
ОКСАНА МАРЧЕНКО, СКРИНШОТ

Суд арештував активи дружини кума президента країни-агресора Оксани Марченко в АТ "Запорізький завод феросплавів" на загальну суму понад 1 млрд грн.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії".

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Деталі: Щоб запобігти відчуженню чи розпорядженню цими цінними паперами та всіма корпоративними правами, суд задовольнив клопотання слідчих СБУ, погоджене прокурорами обласної прокуратури.

Раніше було арештовано активи та майно на понад 5,6 млрд грн, кінцевим бенефіціаром яких є Марченко.

Йдеться про корпоративні права на 2,6 млрд грн, об’єкти нерухомості, земельні ділянки і транспортні засоби, іменні акції в трьох обленерго на понад 3 млрд грн, якими вона володіє через офшорні компанії.

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Що було раніше: 11 квітня повідомлялось, що Служба безпеки оголосила у розшук Марченко. В карточці розшуку зазначається, що Марченко є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Також вказано дату зникнення – це 24 березня 2023 року.

Теми: МедведчукСБУарешт
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