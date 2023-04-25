Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд арестовал очередные активы Марченко на более чем миллиард гривень

Станислав ПогориловВторник, 25 апреля 2023, 10:46
Суд арестовал очередные активы Марченко на более чем миллиард гривень
ОКСАНА МАРЧЕНКО, СКРИНШОТ

Суд арестовал активы жены кума президента страны-агрессора Оксаны Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов" на общую сумму более 1 млрд грн.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми жена Медведчука владеет через четыре оффшорные компании".

Реклама:

Детали: Чтобы предотвратить отчуждение или распоряжение этими ценными бумагами и всеми корпоративными правами, суд удовлетворил ходатайство следователей СБУ, согласованное прокурорами областной прокуратуры.

Ранее были арестованы активы и имущество на более 5,6 млрд грн, конечным бенефициаром которых является Марченко.

Речь идет о корпоративных правах на 2,6 млрд грн, объектах недвижимости, земельных участках и транспортных средствах, именных акциях в трех облэнерго на более чем 3 млрд грн, которыми она владеет через оффшорные компании.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 11 апреля сообщалось, что Служба безопасности объявила в розыск Марченко. В карточке розыска отмечается, что Марченко является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Также указана дата исчезновения - это 24 марта 2023 года.

Темы: МедведчукСБУарест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Медведчук
Невестка Марченко засветилась в московском бутике, а дочь "пасет задних" в вузе
Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок
Секретарь СНБО Алексей Данилов о реестре олигархов, выборах во время войны и том, когда закроют телемарафон
Последние новости
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
Все новости...
Реклама: