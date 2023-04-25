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Суд арестовал очередные активы Марченко на более чем миллиард гривень

Станислав ПогориловВторник, 25 апреля 2023, 10:46
Суд арестовал очередные активы Марченко на более чем миллиард гривень
ОКСАНА МАРЧЕНКО, СКРИНШОТ

Суд арестовал активы жены кума президента страны-агрессора Оксаны Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов" на общую сумму более 1 млрд грн.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми жена Медведчука владеет через четыре оффшорные компании".

Детали: Чтобы предотвратить отчуждение или распоряжение этими ценными бумагами и всеми корпоративными правами, суд удовлетворил ходатайство следователей СБУ, согласованное прокурорами областной прокуратуры.

Ранее были арестованы активы и имущество на более 5,6 млрд грн, конечным бенефициаром которых является Марченко.

Речь идет о корпоративных правах на 2,6 млрд грн, объектах недвижимости, земельных участках и транспортных средствах, именных акциях в трех облэнерго на более чем 3 млрд грн, которыми она владеет через оффшорные компании.

Что предшествовало: 11 апреля сообщалось, что Служба безопасности объявила в розыск Марченко. В карточке розыска отмечается, что Марченко является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Также указана дата исчезновения - это 24 марта 2023 года.

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Темы: МедведчукСБУарест
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