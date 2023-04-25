Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведєв заявив, що в Росії є "ядерні скрєпи"

Альона Мазуренко Вівторок, 25 квітня 2023, 12:17
Медведєв заявив, що в Росії є ядерні скрєпи
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, GETTY IMAGES

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що ядерна зброя це "скрєпа" для Росії. 

Джерело: прокремлівське видання ТАСС

Пряма мова: "Для існування Росії як найбільшої на планеті держави ядерна зброя має неминуще значення...

"Але тим не менше ми розуміємо, що в сучасному світі ядерна зброя для нашої країни має значення тієї самої "скрєпи", яка збирає державу".

Деталі: Медведєв сказав, що перспектива ядерної війни зростає.

За його словами, Росія може першою застосувати ядерну зброю, якщо щодо неї буде виявлено агресію, яка загрожує існуванню держави.

Колишній президент Росії вважає, що противники Росії не повинні недооцінювати можливість застосування ядерної зброї Москвою, у якої "не здригнеться рука".

ВІДЕО ДНЯ

Медведєв заявив, що краще "тихий поділ" України Польщею та іншими країнами, ніж Україна в НАТО або світова війна.

Він також запевняє, що в Росії не закінчилися ракети, снаряди і танки і ОПК РФ справляється з навантаженням.

Заступник секретаря Радбезу РФ вважає, що у США хочуть поділити РФ на Сполучені штати Сибіру та інші окремі країни й управляти ними, а Ілон Маск може стати президентом США.

При цьому Медведєв заявив, що цілком можливим сценарієм є відділення деяких штатів від США.

Війну окупант називає "спецоперацією" і відповіддю Росії на "нескінченне розширення НАТО".

На його думку, "Росія в Україні бореться з усім НАТО" і "триває неоголошена війна Заходу проти РФ".

Нагадаємо: Раніше Медведєв заявляв, нібито Росія почала війну, бо Україна – це частина Росії.

Теми: ядерна зброяМедведєвРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, оновлено від 05:55 та 07:35 В Умані російська ракета зруйнувала багатоповерхівку, 6 загиблих

"Іскандер-К": Повітряні сили уточнили, з чого 27 квітня РФ обстріляла Миколаїв

Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабель РФ перебував біля місця вибуху "Північного потоку"

США оголосили про нові санкції проти Росії та Ірану за утримання американців у заручниках

фото"Другий пішов": командувач Повітряних сил поділився селфі з новим дивізіоном Patriot

Підозрюваний у держзраді Табачник зібрався балотуватись на "вибори" окупантів

Усі новини...
ядерна зброя
Ядерного удару після заходу в Крим не буде – Буданов
Байден пообіцяє "суттєві" кроки для захисту Південної Кореї від можливої атаки КНДР – Reuters
Генсек НАТО: Ядерні погрози РФ нас не залякають, підтримка України продовжиться
Останні новини
09:07
У Мелітопольському районі через отруєння померли 20 окупантів – Генштаб
09:02
фото, відео, оновлено від 05:55 та 07:35 В Умані російська ракета зруйнувала багатоповерхівку, 6 загиблих
08:45
Росіяни склали найбільшу частку серед людей, які в’їхали до Грузії у 2022 році
08:37
фото Уламки російської ракети пошкодили багатоповерхівку в Українці: дитина – в лікарні
08:20
"Іскандер-К": Повітряні сили уточнили, з чого 27 квітня РФ обстріляла Миколаїв
08:16
Втрати окупантів перевищили 189 тисяч військових
08:05
Сили оборони відбили понад 65 ворожих атак – зведення
07:21
Українські захисники знищили вночі 21 ворожу ракету
06:57
Сили ППО збили поблизу Києва 11 крилатих ракет і 2 безпілотники
06:23
У Дніпрі внаслідок обстрілу РФ загинули жінка і 3-річна дитина – мер
Усі новини...
Реклама: