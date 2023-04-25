Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медведєв заявив, що в Росії є "ядерні скрєпи"

Альона Мазуренко Вівторок, 25 квітня 2023, 12:17
Медведєв заявив, що в Росії є ядерні скрєпи
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, GETTY IMAGES

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що ядерна зброя це "скрєпа" для Росії. 

Джерело: прокремлівське видання ТАСС

Пряма мова: "Для існування Росії як найбільшої на планеті держави ядерна зброя має неминуще значення...

Реклама:

"Але тим не менше ми розуміємо, що в сучасному світі ядерна зброя для нашої країни має значення тієї самої "скрєпи", яка збирає державу".

Деталі: Медведєв сказав, що перспектива ядерної війни зростає.

За його словами, Росія може першою застосувати ядерну зброю, якщо щодо неї буде виявлено агресію, яка загрожує існуванню держави.

ВІДЕО ДНЯ

Колишній президент Росії вважає, що противники Росії не повинні недооцінювати можливість застосування ядерної зброї Москвою, у якої "не здригнеться рука".

Медведєв заявив, що краще "тихий поділ" України Польщею та іншими країнами, ніж Україна в НАТО або світова війна.

Він також запевняє, що в Росії не закінчилися ракети, снаряди і танки і ОПК РФ справляється з навантаженням.

Заступник секретаря Радбезу РФ вважає, що у США хочуть поділити РФ на Сполучені штати Сибіру та інші окремі країни й управляти ними, а Ілон Маск може стати президентом США.

При цьому Медведєв заявив, що цілком можливим сценарієм є відділення деяких штатів від США.

Війну окупант називає "спецоперацією" і відповіддю Росії на "нескінченне розширення НАТО".

На його думку, "Росія в Україні бореться з усім НАТО" і "триває неоголошена війна Заходу проти РФ".

Нагадаємо: Раніше Медведєв заявляв, нібито Росія почала війну, бо Україна – це частина Росії.

Теми: ядерна зброяМедведєвРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Усі новини...
ядерна зброя
Боррель: Росія – бензоколонка з атомною бомбою
Віктімблеймінг воєнного часу
Загроза вибуху на ЗАЕС вища, ніж ядерного удару з боку Росії – Дуда
Останні новини
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
Усі новини...
Реклама: