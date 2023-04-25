Медведєв заявив, що в Росії є "ядерні скрєпи"

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що ядерна зброя це "скрєпа" для Росії.

Джерело: прокремлівське видання ТАСС

Пряма мова: "Для існування Росії як найбільшої на планеті держави ядерна зброя має неминуще значення...

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"Але тим не менше ми розуміємо, що в сучасному світі ядерна зброя для нашої країни має значення тієї самої "скрєпи", яка збирає державу".

Деталі: Медведєв сказав, що перспектива ядерної війни зростає.

За його словами, Росія може першою застосувати ядерну зброю, якщо щодо неї буде виявлено агресію, яка загрожує існуванню держави.

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Колишній президент Росії вважає, що противники Росії не повинні недооцінювати можливість застосування ядерної зброї Москвою, у якої "не здригнеться рука".

Медведєв заявив, що краще "тихий поділ" України Польщею та іншими країнами, ніж Україна в НАТО або світова війна.

Він також запевняє, що в Росії не закінчилися ракети, снаряди і танки і ОПК РФ справляється з навантаженням.

Заступник секретаря Радбезу РФ вважає, що у США хочуть поділити РФ на Сполучені штати Сибіру та інші окремі країни й управляти ними, а Ілон Маск може стати президентом США.

При цьому Медведєв заявив, що цілком можливим сценарієм є відділення деяких штатів від США.

Війну окупант називає "спецоперацією" і відповіддю Росії на "нескінченне розширення НАТО".

На його думку, "Росія в Україні бореться з усім НАТО" і "триває неоголошена війна Заходу проти РФ".

Нагадаємо: Раніше Медведєв заявляв, нібито Росія почала війну, бо Україна – це частина Росії.