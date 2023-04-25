Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев заявил, что у России есть "ядерные скрепы"

Алена МазуренкоВторник, 25 апреля 2023, 12:17
Медведев заявил, что у России есть ядерные скрепы
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, GETTY IMAGES

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ядерное оружие это "скрепа" для России.

Источник: прокремлевское издание ТАСС

Прямая речь: "Для существования России как крупнейшей на планете державы ядерное оружие имеет непреходящее значение...

"Но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой "скрепы", которая собирает государство".

Детали: Медведев сказал, что перспектива ядерной войны растет.

По его словам, Россия может первой применить ядерное оружие, если в отношении нее будет обнаружена агрессия, которая угрожает существованию государства.

Бывший президент России считает, что противники России не должны недооценивать возможность применения ядерного оружия Москвой, у которой "не дрогнет рука".

ВИДЕО ДНЯ

Медведев заявил, что лучше "тихое разделение" Украины Польшей и другими странами, чем Украина в НАТО или мировая война.

Он также уверяет, что в России не закончились ракеты, снаряды и танки и ОПК России справляется с нагрузкой.

Заместитель секретаря Совбеза РФ считает, что в США хотят поделить РФ на Соединенные штаты Сибири и другие отдельные страны и управлять ими, а Илон Маск может стать президентом США.

При этом Медведев заявил, что вполне возможным сценарием является отделение некоторых штатов от США.

Войну оккупант называет "спецоперацией" и ответом России на "бесконечное расширение НАТО".

По его мнению, "Россия в Украине борется со всем НАТО" и "продолжается необъявленная война Запада против РФ".

Напомним: Ранее Медведев заявлял, якобы Украина - это часть России, а Запад недооценил решимость Кремля начать войну.

Темы: ядерное оружиеМедведевРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

Все новости...
ядерное оружие
Ядерного удара после захода в Крым не будет – Буданов
Байден пообещает "существенные" шаги для защиты Южной Кореи от возможной атаки КНДР – Reuters
Генсек НАТО: Ядерные угрозы РФ нас не запугают, поддержка Украины продолжится
Последние новости
15:56
Польша подписала с Британией соглашение о покупке новейших систем ПВО на 2,4 млрд евро
15:51
Минэкономики открыло спецсчет: будут собирать на гуманитарное разминирование
15:50
РЕГИСТРАЦИЯПервая в истории Bucha Journalism Conference: Роль профессиональных медиа во время войн и кризисов (укр)
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
Все новости...
Реклама: