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Медведев заявил, что у России есть "ядерные скрепы"

Алена МазуренкоВторник, 25 апреля 2023, 12:17
Медведев заявил, что у России есть ядерные скрепы
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, GETTY IMAGES

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ядерное оружие это "скрепа" для России.

Источник: прокремлевское издание ТАСС

Прямая речь: "Для существования России как крупнейшей на планете державы ядерное оружие имеет непреходящее значение...

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"Но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой "скрепы", которая собирает государство".

Детали: Медведев сказал, что перспектива ядерной войны растет.

По его словам, Россия может первой применить ядерное оружие, если в отношении нее будет обнаружена агрессия, которая угрожает существованию государства.

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Бывший президент России считает, что противники России не должны недооценивать возможность применения ядерного оружия Москвой, у которой "не дрогнет рука".

Медведев заявил, что лучше "тихое разделение" Украины Польшей и другими странами, чем Украина в НАТО или мировая война.

Он также уверяет, что в России не закончились ракеты, снаряды и танки и ОПК России справляется с нагрузкой.

Заместитель секретаря Совбеза РФ считает, что в США хотят поделить РФ на Соединенные штаты Сибири и другие отдельные страны и управлять ими, а Илон Маск может стать президентом США.

При этом Медведев заявил, что вполне возможным сценарием является отделение некоторых штатов от США.

Войну оккупант называет "спецоперацией" и ответом России на "бесконечное расширение НАТО".

По его мнению, "Россия в Украине борется со всем НАТО" и "продолжается необъявленная война Запада против РФ".

Напомним: Ранее Медведев заявлял, якобы Украина - это часть России, а Запад недооценил решимость Кремля начать войну.

Темы: ядерное оружиеМедведевРосcия
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