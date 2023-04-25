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Ще в одному місті РФ виявили масове поховання "вагнерівців"

Валентина РоманенкоВівторок, 25 квітня 2023, 12:18
Ще в одному місті РФ виявили масове поховання вагнерівців
скриншот

У російському Новосибірську виявлено масове поховання загиблих найманців із ПВК "Вагнер".

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Сибирь.Реалии" з посиланням на відео, яке видання отримало від неназваного джерела.

Деталі: На Гусинобродському кладовищі в Новосибірську виявлено свіжі поховання загиблих найманців із ПВК "Вагнер". Їхню справжність підтверджує відеозапис, надісланий анонімним джерелом видання.

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На відео зображено десятки свіжих могил людей, які загинули, судячи з надгробних табличок, у період із листопада 2022 року до січня 2023-го. Майже на всіх могилах лежать вінки із зображенням жовтої зірки і чорного хреста - одного із символів ПВК "Вагнер".

Судячи з розташування, загиблі поховані в кварталі кладовища 7В, який могли виділити спеціально для найманців ПВК.

Зазначається, що на супутникових знімках минулих років поховань у цій частині Гусинобродського кладовища не було. Джерело редакції також повідомило про новий, поки що порожній квартал кладовища поруч із 7В.

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Загалом "Сибирь.Реалии" вдалося ідентифікувати близько 200 могил у кварталі 7В.

Нагадаємо: У квітні російські журналісти показали два місця поховання російських окупантів під Іркутськом, зокрема "вагнерівців".

Теми: ВагнервійнаРосія
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