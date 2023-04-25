Еще в одном городе РФ обнаружили массовое захоронение "вагнеровцев"
В российском Новосибирске обнаружено массовое захоронение погибших наемников из ЧВК "Вагнер".
Источник: проект "Радио Свобода" "Сибирь.Реалии" со ссылкой на видео, которое издание получило от неназванного источника.
Детали: На Гусинобродском кладбище в Новосибирске обнаружены свежие захоронения погибших наемников из ЧВК "Вагнер". Их подлинность подтверждается видеозаписью, присланной анонимным источником издания.
На видео изображены десятки свежих могил людей, погибших, судя по надгробным табличкам, в период с ноября 2022 года по январь 2023-го. Почти на всех могилах лежат венки с изображением желтой звезды и черного креста — одного из символов ЧВК "Вагнер".
Судя по расположению, погибшие захоронены в квартале кладбища 7В, который могли выделить специально для наемников ЧВК.
Отмечается, что на спутниковых снимках прошлых лет захоронений в этой части Гусинобродского кладбища не было. Источник редакции также сообщил о новом, пока пустом квартале кладбища рядом с 7В.
Всего "Сибирь.Реалии" удалось идентифицировать около 200 могил в квартале 7В.
Напомним: В апреле российские журналисты показали два места захоронения российских оккупантов под Иркутском, в том числе "вагнеровцев".