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Росіяни використовують смартфони із застосунком, де є координати українських позицій – Сирський

Альона Мазуренко Вівторок, 25 квітня 2023, 12:58
Росіяни використовують смартфони із застосунком, де є координати українських позицій – Сирський
ГЕНЕРАЛ СИРСЬКИЙ. ФОТО З TELEGRAM

Командувач східного угруповання ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що командири російських штурмових груп використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням "Alpine Quest GPS". 

Джерело: Сирський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Командири штурмових груп використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням "Alpine Quest GPS", в якій нанесені координати позицій наших вогневих засобів, об'єкти атаки, маршрути висування до них, а також завдання сусідніх підрозділів".

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Деталі: За його словами, у кожній російській бригаді на основі мотострілецьких рот, посилених танками, вогнеметними, мінометними та протитанковими підрозділами, сформовано окремі штурмові загони "Шторм", призначені для відновлення втрачених позицій.

Так, ворог активно застосовує танкові та артилерійські підрозділи, завдає потужного вогневого ураження нашим військам, руйнує позиції, після чого переходять в атаку штурмові підрозділи.

Під час штурмових дій окупанти обов'язково застосовують БпЛА, завдяки чому противник коригує вогонь артилерії, а командир групи має можливість ефективно керувати підлеглим особовим складом.

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У міських умовах, зазначив Сирський, противник застосовує тривалі артобстріли.

Пряма мова: "Безпосередньо об'єкт атаки штурмує група чисельністю до 10 осіб зі стрілецькою зброєю. Бойова техніка застосовується дуже рідко. Зазвичай проводить наступ у 3-4 "хвилі". Втрати штурмової групи оперативно поповнюються евакуаційною групою з розподільчих пунктів".

Передісторія: 

  • 18 квітня прикордонники-захисники Бахмута відзначили, що серед сил ворога стало менше ув'язнених і більше професійних військових; тривали напружені вуличні бої в центрі міста.
  • 19 квітня повідомлялось, що росіяни не полишають наміру захопити Бахмут, але захисники стримують ворожий натиск – у місті тривають динамічні бої.
  • 23 квітня Сирський відвідав військові частини, які тримають весь бахмутський фронт.

Теми: обстрілРосіявійнаБахмут
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