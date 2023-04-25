Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне используют смартфоны с приложением, где есть координаты украинских позиций – Сырский

Алена МазуренкоВторник, 25 апреля 2023, 12:58
Россияне используют смартфоны с приложением, где есть координаты украинских позиций – Сырский
ГЕНЕРАЛ СЫРСКИЙ. ФОТО ИЗ TELEGRAM

Командующий восточной группировки ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что командиры российских штурмовых групп используют смартфоны со специальным программным обеспечением "Alpine Quest GPS".

Источник: Сырский в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Командиры штурмовых групп используют смартфоны со специальным программным обеспечением "Alpine Quest GPS", в которой нанесены координаты позиций наших огневых средств, объекты атаки, маршруты выдвижения к ним, а также задачи соседних подразделений".

Реклама:

Детали: По его словам, в каждой российской бригаде на основе мотострелковых рот, усиленных танками, огнеметными, минометными и противотанковыми подразделениями, сформированы отдельные штурмовые отряды "Шторм", предназначенные для восстановления утраченных позиций.

Так, враг активно применяет танковые и артиллерийские подразделения, наносит мощное огневое поражение нашим войскам, разрушает позиции, после чего переходят в атаку штурмовые подразделения.

Во время штурмовых действий оккупанты обязательно применяют БпЛА, благодаря чему противник корректирует огонь артиллерии, а командир группы имеет возможность эффективно управлять подчиненным личным составом.

ВИДЕО ДНЯ

В городских условиях, отметил Сырский, противник применяет длительные артобстрелы.

Прямая речь: "Непосредственно объект атаки штурмует группа численностью до 10 человек со стрелковым оружием. Боевая техника применяется очень редко. Обычно проводит наступление в 3-4 "волны". Потери штурмовой группы оперативно пополняются эвакуационной группой из распределительных пунктов".

Предыстория:

  • 18 апреля пограничники-защитники Бахмута отметили, что среди сил врага стало меньше заключенных и больше профессиональных военных; продолжались напряженные уличные бои в центре города.
  • 19 апреля сообщалось, что россияне не оставляют намерения захватить Бахмут, но защитники сдерживают вражеский напор – в городе продолжаются динамические бои.
  • 23 апреля Сырский посетил воинские части, которые держат весь Бахмутский фронт.

Темы: обстрелРосcиявойнаБахмут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
обстрел
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
Последние новости
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
Все новости...
Реклама: