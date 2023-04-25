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Красну площу в Москві закриють на два тижні перед парадом 9 травня

Ірина БалачукВівторок, 25 квітня 2023, 14:31
Красну площу в Москві закриють на два тижні перед парадом 9 травня
Парад на Красній площі у Москві. Фото з сайту Кремля

Красну площу в Москві закриють на два тижні для підготовки параду до Дня Перемоги.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Федеральну службу охорони РФ, російський "Интерфакс"

Дослівно з пресрелізу: "У зв'язку з підготовкою та проведенням урочистих заходів, присвячених святкуванню 78-ї річниці Перемоги, з 27 квітня до 10 травня 2023 року Красна площа буде зачинена для відвідування".

Деталі: Повідомляється, що доступ на Красну площу вже частково обмежили ще в минулі вихідні. Тоді почали будувати трибуни для глядачів параду по обидва боки від мавзолею Леніна.

Також уже встановили декоративні конструкції.

Через підготовку до параду з 23 квітня до 15 травня закритий доступ до мавзолею, а також 7 і 9 травня буде закритий для відвідувачів Кремль.

Увечері 25 квітня через репетицію параду обмежать рух транспорту на деяких центральних вулицях Москви.

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Як відомо, на параді в Москві буде присутній тільки один іноземний гість – президент Киргизстану Садир Жапаров – і той випадково.

У багатьох регіонах Росії масові заходи 9 травня скасували нібито з міркувань безпеки.

Теми: Росія9 травня
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