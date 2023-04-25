Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Красну площу в Москві закриють на два тижні перед парадом 9 травня

Ірина БалачукВівторок, 25 квітня 2023, 14:31
Красну площу в Москві закриють на два тижні перед парадом 9 травня
Парад на Красній площі у Москві. Фото з сайту Кремля

Красну площу в Москві закриють на два тижні для підготовки параду до Дня Перемоги.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Федеральну службу охорони РФ, російський "Интерфакс"

Дослівно з пресрелізу: "У зв'язку з підготовкою та проведенням урочистих заходів, присвячених святкуванню 78-ї річниці Перемоги, з 27 квітня до 10 травня 2023 року Красна площа буде зачинена для відвідування".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що доступ на Красну площу вже частково обмежили ще в минулі вихідні. Тоді почали будувати трибуни для глядачів параду по обидва боки від мавзолею Леніна.

Також уже встановили декоративні конструкції.

Через підготовку до параду з 23 квітня до 15 травня закритий доступ до мавзолею, а також 7 і 9 травня буде закритий для відвідувачів Кремль.

ВІДЕО ДНЯ

Увечері 25 квітня через репетицію параду обмежать рух транспорту на деяких центральних вулицях Москви.

Як відомо, на параді в Москві буде присутній тільки один іноземний гість – президент Киргизстану Садир Жапаров – і той випадково.

У багатьох регіонах Росії масові заходи 9 травня скасували нібито з міркувань безпеки.

Теми: Росія9 травня
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
Усі новини...
Реклама: