Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Красную площадь в Москве закроют на две недели перед парадом 9 мая

Ирина БалачукВторник, 25 апреля 2023, 14:31
Красную площадь в Москве закроют на две недели перед парадом 9 мая
Парад на Красной площади в Москве. Фото с сайта Кремля

Красную площадь в Москве закроют на две недели для подготовки парада ко Дню Победы.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ, российский "Интерфакс"

Дословно из пресс-релиза: "В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения".

Реклама:

Детали: Сообщается, что доступ на Красную площадь уже частично ограничили еще в минувшие выходные. Тогда начали строить трибуны для зрителей парада по обе стороны мавзолея Ленина.

Также уже установили декоративные конструкции.

Из-за подготовки парада с 23 апреля по 15 мая закрыт допуск в мавзолей, а также 7 и 9 мая будет закрыт для посетителей Кремль.

ВИДЕО ДНЯ

Вечером 25 апреля из-за репетиции парада ограничат движение транспорта на некоторых центральных улицах Москвы.

Как известно, на параде в Москве будет присутствовать только один иностранный гость – президент Киргизстана Садыр Жапаров – и тот случайно.

Во многих регионах России массовые мероприятия 9 мая отменили якобы из соображений безопасности.

Темы: Росcия9 мая
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Росcия
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Последние новости
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
Все новости...
Реклама: