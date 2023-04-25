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Красную площадь в Москве закроют на две недели перед парадом 9 мая

Ирина БалачукВторник, 25 апреля 2023, 14:31
Красную площадь в Москве закроют на две недели перед парадом 9 мая
Парад на Красной площади в Москве. Фото с сайта Кремля

Красную площадь в Москве закроют на две недели для подготовки парада ко Дню Победы.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ, российский "Интерфакс"

Дословно из пресс-релиза: "В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения".

Детали: Сообщается, что доступ на Красную площадь уже частично ограничили еще в минувшие выходные. Тогда начали строить трибуны для зрителей парада по обе стороны мавзолея Ленина.

Также уже установили декоративные конструкции.

Из-за подготовки парада с 23 апреля по 15 мая закрыт допуск в мавзолей, а также 7 и 9 мая будет закрыт для посетителей Кремль.

Вечером 25 апреля из-за репетиции парада ограничат движение транспорта на некоторых центральных улицах Москвы.

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Как известно, на параде в Москве будет присутствовать только один иностранный гость – президент Киргизстана Садыр Жапаров – и тот случайно.

Во многих регионах России массовые мероприятия 9 мая отменили якобы из соображений безопасности.

Темы: Росcия9 мая
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