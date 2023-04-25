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Під завалами музею у Куп’янську знайшли другу загиблу – ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 квітня 2023, 14:36
Під завалами музею у Куп’янську знайшли другу загиблу – ОВА
Фото: Синєгубов у Telegram

Під завалами будівлі краєзнавчого музею у Куп’янську на Харківщині після російських обстрілів знайдено тіло ще однієї жінки, кількість жертв сягнула 2 людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Під час розбирання завалів будівлі музею у Куп'янську, в яку сьогодні вранці влучила російська ракета С-300, рятувальники виявили тіло другої жінки".

Що було раніше: 25 квітня російські військові завдали удару по будівлі Краєзнавчого музею у Куп’янську на Харківщині, повідомлялося про загиблу працівницю музею і 10 поранених.

За словами голови ОВА, поруч з будівлею музею, куди влучила ворожа ракета С-300, немає жодних військових об'єктів.

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Теми: Харківська областьвійнажертвиРосія
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