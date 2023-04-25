Под завалами музея в Купянске нашли вторую погибшую - ОВА

Под завалами здания краеведческого музея в Купянске на Харьковщине после российских обстрелов найдено тело еще одной женщины, количество жертв достигло 2 человек.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Во время разборки завалов здания музея в Купянске, в которое сегодня утром попала российская ракета С-300, спасатели обнаружили тело второй женщины".

Что предшествовало: 25 апреля российские военные нанесли удар по зданию Краеведческого музея в Купянске на Харьковщине, сообщалось о погибшей работнице музея и 10 раненых.

По словам главы ОВА, рядом со зданием музея, куда попала вражеская ракета С-300, нет никаких военных объектов.