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"Армія дронів": на Бахмутський напрямок відправлять 100 "камікадзе"

Валентина РоманенкоВівторок, 25 квітня 2023, 14:57
Армія дронів: на Бахмутський напрямок відправлять 100 камікадзе
фото Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України відправить 100 дронів-камікадзе на Бахмутський напрямок.

Джерело: очільник міністерства Михайло Федоров у Telegram

Деталі: За совами Федорова, за два дні через United24 було зібрано понад 10,4 млн грн на 500 дронів-камікадзе.

Перша партія "пташок" уже летить до одного з підрозділів аеророзвідки 59-ї бригади. Вони допоможуть бійцям оперативно доставляти "подарунки" росіянам".

Міністр подякував партнерам та кожному, хто підтримує Армію дронів і пообіцяв "далі — більше".

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Теми: безпілотникиМінцифри
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