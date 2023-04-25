"Армія дронів": на Бахмутський напрямок відправлять 100 "камікадзе"
Вівторок, 25 квітня 2023, 14:57
Міністерство цифрової трансформації України відправить 100 дронів-камікадзе на Бахмутський напрямок.
Джерело: очільник міністерства Михайло Федоров у Telegram
Деталі: За совами Федорова, за два дні через United24 було зібрано понад 10,4 млн грн на 500 дронів-камікадзе.
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Перша партія "пташок" уже летить до одного з підрозділів аеророзвідки 59-ї бригади. Вони допоможуть бійцям оперативно доставляти "подарунки" росіянам".
Міністр подякував партнерам та кожному, хто підтримує Армію дронів і пообіцяв "далі — більше".