"Армия дронов": на Бахмутское направление отправят 100 "камикадзе"
Вторник, 25 апреля 2023, 14:57
Министерство цифровой трансформации Украины отправит 100 дронов-камикадзе на Бахмутское направление.
Источник: глава министерства Михаил Федоров в Telegram
Детали: По совам Федорова, за два дня через United24 было собрано более 10,4 млн грн на 500 дронов-камикадзе.
Первая партия "птичек" уже летит в одно из подразделений аэроразведки 59-й бригады. Они помогут бойцам оперативно доставлять "подарки" россиянам".
Министр поблагодарил партнеров и каждого, кто поддерживает Армию дронов и пообещал "дальше - больше".
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