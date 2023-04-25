"Армия дронов": на Бахмутское направление отправят 100 "камикадзе"

Министерство цифровой трансформации Украины отправит 100 дронов-камикадзе на Бахмутское направление.

Источник: глава министерства Михаил Федоров в Telegram

Детали: По совам Федорова, за два дня через United24 было собрано более 10,4 млн грн на 500 дронов-камикадзе.

Первая партия "птичек" уже летит в одно из подразделений аэроразведки 59-й бригады. Они помогут бойцам оперативно доставлять "подарки" россиянам".

Министр поблагодарил партнеров и каждого, кто поддерживает Армию дронов и пообещал "дальше - больше".