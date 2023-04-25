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Бійці показали кадри ризикованих боїв за "дорогу життя" на Бахмут

"Українська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 17:48
Бійці показали кадри ризикованих боїв за дорогу життя на Бахмут
Бій за дорогу життя на Бахмут, скриншот

Третя окрема штурмова бригада показала відеокадри того, як українські захисники знищують російських загарбників у боях за єдиний доступний нині асфальтований шлях до міста Бахмут у Донецькій області. 

Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram

Дослівно: "Бій за останню дорогу. Завдання – штурмувати ворога та здобути контроль над "дорогою життя". Це єдиний асфальтований шлях до Бахмута. 

Умови штурму – складна ділянка фронту, ворог блокує зв’язок, а бої відбуваються у мокрих земляних траншеях. Виконує 1-й штурмбат Третьої штурмової бригади".

Деталі: На відео видно моторошні деталі операцій бійців 1-го штурмового батальойну бригади. Ризикуючи життям, захисники атакують противників із автоматами та гранатами.

Теми: БахмутДонецька областьвійна
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