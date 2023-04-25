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Бойцы показали кадры рискованных боев за "дорогу жизни" на Бахмут

"Украинская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 17:48
Бойцы показали кадры рискованных боев за дорогу жизни на Бахмут
Бой за дорогу жизни на Бахмут, скриншот

Третья отдельная штурмовая бригада показала видеокадры того, как украинские защитники уничтожают российских захватчиков в боях за единственный доступный сейчас асфальтированный путь в город Бахмут в Донецкой области. 

Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram

Дословно: "Бой за последнюю дорогу. Задача – штурмовать врага и получить контроль над "дорогой жизни". Это единственный асфальтированный путь в Бахмут. 

Условия штурма – сложный участок фронта, враг блокирует связь, а бои происходят в мокрых земляных траншеях. Выполняет 1-й штурмбат Третьей штурмовой бригады".

Детали: На видео видно жуткие детали операций бойцов 1-го штурмового батальона бригады. Рискуя жизнью, защитники атакуют противников с автоматами и гранатами.

Темы: БахмутДонецкая областьвойна
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