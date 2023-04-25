Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Фортеця Бахмут": прикордонники відбили напад на опорний пункт

Валентина РоманенкоВівторок, 25 квітня 2023, 17:50
Фортеця Бахмут: прикордонники відбили напад на опорний пункт
фото ДПСУ

У Бахмуті Донецької області прикордонники "мінусують" живу силу загарбників у ближніх боях та діють на випередження.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Сили оборони України, серед яких військовослужбовці Держприкордонслужби, титанічними зусиллями зупиняють навалу російсько-окупаційних військ на місто-фортецю Бахмут".

Деталі: Зокрема напередодні вранці десяток загарбників спробували захопити опорний пункт прикордонників: бійці ДПСУ відбили ворожий напад.

У повідомленні ДПСУ конкретизується, що вранці понеділка у міській забудові Бахмута підрозділ прикордонників вів бій з окупантами за одну із позицій. Десяток загарбників спробували штурмом захопити опорний пункт прикордонників. Бійці Держприкордонслужби зустріли атакувальників щільним вогнем зі стрілецької зброї й у ближньому бою відбили напад загарбників.

В іншому секторі оборони міста прикордонники-мінометники запобігли атаці ворожих сил. Раптовий вогневий наліт вразив групу піхоти противника на марші до лінії зіткнення. Декілька осколково-фугасних мін вибухнули біля окупантів, у результаті чого більшість з них отримали поранення. Тож спроба атаки провалилась, не розпочавшись.

Загалом прикордонні підрозділи вогневим ураженням знешкодили 10 осіб: 1 окупанта вбито, ще 9 поранено.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БахмутПрикордонна службавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
Бахмут
Бійці показали кадри ризикованих боїв за "дорогу життя" на Бахмут
Сирський назвав головні причини утримування Бахмута
Росіяни використовують смартфони із застосунком, де є координати українських позицій – Сирський
Останні новини
15:39
В ЄС досягли компромісу щодо агроімпорту України: Єврокомісія введе обмеження щодо 5 товарів
15:35
Турецький літак, що евакуював громадян із Судану, потрапив під обстріл
15:30
МЗС Молдови викликало посла Росії після слів Медведєва, що країни не існує
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
Усі новини...
Реклама: