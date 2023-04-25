Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Фортеця Бахмут": прикордонники відбили напад на опорний пункт

Валентина РоманенкоВівторок, 25 квітня 2023, 17:50
Фортеця Бахмут: прикордонники відбили напад на опорний пункт
фото ДПСУ

У Бахмуті Донецької області прикордонники "мінусують" живу силу загарбників у ближніх боях та діють на випередження.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Сили оборони України, серед яких військовослужбовці Держприкордонслужби, титанічними зусиллями зупиняють навалу російсько-окупаційних військ на місто-фортецю Бахмут".

Реклама:

Деталі: Зокрема напередодні вранці десяток загарбників спробували захопити опорний пункт прикордонників: бійці ДПСУ відбили ворожий напад.

У повідомленні ДПСУ конкретизується, що вранці понеділка у міській забудові Бахмута підрозділ прикордонників вів бій з окупантами за одну із позицій. Десяток загарбників спробували штурмом захопити опорний пункт прикордонників. Бійці Держприкордонслужби зустріли атакувальників щільним вогнем зі стрілецької зброї й у ближньому бою відбили напад загарбників.

В іншому секторі оборони міста прикордонники-мінометники запобігли атаці ворожих сил. Раптовий вогневий наліт вразив групу піхоти противника на марші до лінії зіткнення. Декілька осколково-фугасних мін вибухнули біля окупантів, у результаті чого більшість з них отримали поранення. Тож спроба атаки провалилась, не розпочавшись.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом прикордонні підрозділи вогневим ураженням знешкодили 10 осіб: 1 окупанта вбито, ще 9 поранено.

Теми: БахмутПрикордонна службавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
Усі новини...
Реклама: