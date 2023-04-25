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"Крепость Бахмут": пограничники отбили нападение на опорный пункт

Валентина РоманенкоВторник, 25 апреля 2023, 17:50
Крепость Бахмут: пограничники отбили нападение на опорный пункт
фото ГПСУ

В Бахмуте Донецкой области пограничники "минусуют" живую силу захватчиков в ближних боях и действуют на опережение.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Силы обороны Украины, среди которых военнослужащие Госпогранслужбы, титаническими усилиями останавливают нашествие российско-оккупационных войск на город-крепость Бахмут".

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Детали: В частности накануне утром десяток захватчиков попытались захватить опорный пункт пограничников: бойцы ГПСУ отбили вражеское нападение.

В сообщении ГПСУ конкретизируется, что утром понедельника в городской застройке Бахмута подразделение пограничников вело бой с оккупантами за одну из позиций. Десяток захватчиков попытались штурмом захватить опорный пункт пограничников. Бойцы Госпогранслужбы встретили атакующих плотным огнем из стрелкового оружия и в ближнем бою отбили нападение захватчиков.

В другом секторе обороны города пограничники-минометчики упредили атаку вражеских сил. Внезапный огневой налет поразил группу пехоты противника на марше к линии соприкосновения. Несколько осколочно-фугасных мин взорвались возле оккупантов, в результате чего большинство из них получили ранения. Поэтому попытка атаки провалилась, не начавшись.

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В целом пограничные подразделения огневым поражением обезвредили 10 человек: 1 оккупант убит, еще 9 ранены.

Темы: БахмутПограничная службавойна
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