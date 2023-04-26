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У Вашингтоні представили проєкт резолюції про перемогу України у війні проти Росії

Ольга Глущенко Середа, 26 квітня 2023, 04:04
У Вашингтоні представили проєкт резолюції про перемогу України у війні проти Росії
люстративне фото Kevin Lanceplaine via Unsplash

У Вашингтоні представили двопартійний проєкт резолюції нижньої Палати представників США "Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України".

Джерело: пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова у Facebook

Пряма мова: "Голова Гельсінської комісії США конгресмен Дж.Вілсон (Р), співголова комісії С.Коен (Д), співголова Конгресового Українського кокусу М.Каптур (Д) провели брифінг для преси за участі третього Президента України Віктор Ющенко".

 

Деталі: Маркарова повідомила, що проєкт резолюції було урочисто представлено на Капітолійському пагорбі.

У документі зазначається, що Палата представників США:

  1. підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення (РФ – ред.) і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року;
  2. вважає, що мир після Перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів;
  3. заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати
  • виплату РФ репарацій Україні;
  • допомогу світової спільноти у відновлені України;
  • притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну;
  • відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.
 

Теми: МаркароваСШАвійна
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