В Вашингтоне представили проект резолюции о победе Украины в войне пртив России
Среда, 26 апреля 2023, 04:04
В Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины".
Источник: госпожа посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в Facebook
Прямая речь: "Глава Хельсинской комиссии США конгрессмен Дж.Уилсон (Р), соглава комиссии С.Коэн (Д), соглава Конгрессового Украинского кокуса М.Каптур (Д) провели брифинг для прессы с участием третьего Президента Украины Виктор Ющенко".
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Детали: Маркарова сообщила, что проект резолюции был торжественно представлен на Капитолийском холме.
В документе отмечается, что Палата представителей США:
- подтверждает, что политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Украина победила вторжение (РФ – ред.) и восстановила свои международно признанные границы 1991 года;
- считает, что мир после Победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов;
- заявляет, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать
- выплату РФ репараций Украине;
- помощь мирового сообщества в восстановлении Украины;
- привлечение руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну;
- восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных РФ во время ее вторжения.
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