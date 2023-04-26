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В Вашингтоне представили проект резолюции о победе Украины в войне пртив России

Ольга ГлущенкоСреда, 26 апреля 2023, 04:04
В Вашингтоне представили проект резолюции о победе Украины в войне пртив России
иллюстративное фото Kevin Lanceplaine via Unsplash

В Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины".

Источник: госпожа посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в Facebook

Прямая речь: "Глава Хельсинской комиссии США конгрессмен Дж.Уилсон (Р), соглава комиссии С.Коэн (Д), соглава Конгрессового Украинского кокуса М.Каптур (Д) провели брифинг для прессы с участием третьего Президента Украины Виктор Ющенко".

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Детали: Маркарова сообщила, что проект резолюции был торжественно представлен на Капитолийском холме.

В документе отмечается, что Палата представителей США:

  1. подтверждает, что политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Украина победила вторжение (РФ – ред.) и восстановила свои международно признанные границы 1991 года;
  2. считает, что мир после Победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов;
  3. заявляет, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать
  • выплату РФ репараций Украине;
  • помощь мирового сообщества в восстановлении Украины;
  • привлечение руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну;
  • восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных РФ во время ее вторжения.
 

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Темы: МаркароваСШАвойна
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