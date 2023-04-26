Британська розвідка про ситуацію в районі Бахмута: Багнюка і ближні бої

У районі Бахмута тривають ближні бої, а маршрути постачання українських військ ускладнені через багнюку.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у середу, повідомляє "Європейська правда".

Згідно зі зведенням, у західних районах Бахмута на Донеччині тривають запеклі бойові дії на ближній дистанції.

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Ключовою подією минулого тижня стали бої на околицях міста, зокрема, біля села Хромове. Там Україна намагається зберегти контроль над своїм маршрутом постачання – трасою 0506.

Інші варіанти постачання до Бахмута, ймовірно, ускладнені через багнюку на ґрунтових дорогах, сказано в огляді.

У той час як місто перебуває під обстрілами вже понад 11 місяців, українська оборона Бахмута тепер інтегрована як один з елементів набагато глибшої оборонної зони, яка включає місто Часів Яр, стверджують британські розвідники.

ВІДЕО ДНЯ

У середині квітня Міноборони Британії повідомляло, що Росія перекидає на Бахмут додаткові сили з лінії фронту в районі Донецька.