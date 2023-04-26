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Британська розвідка про ситуацію в районі Бахмута: Багнюка і ближні бої

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 09:59

У районі Бахмута тривають ближні бої, а маршрути постачання українських військ ускладнені через багнюку.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у середу, повідомляє "Європейська правда".

Згідно зі зведенням, у західних районах Бахмута на Донеччині тривають запеклі бойові дії на ближній дистанції.

Ключовою подією минулого тижня стали бої на околицях міста, зокрема, біля села Хромове. Там Україна намагається зберегти контроль над своїм маршрутом постачання – трасою 0506.

Інші варіанти постачання до Бахмута, ймовірно, ускладнені через багнюку на ґрунтових дорогах, сказано в огляді.

У той час як місто перебуває під обстрілами вже понад 11 місяців, українська оборона Бахмута тепер інтегрована як один з елементів набагато глибшої оборонної зони, яка включає місто Часів Яр, стверджують британські розвідники.

У середині квітня Міноборони Британії повідомляло, що Росія перекидає на Бахмут додаткові сили з лінії фронту в районі Донецька.

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Теми: БахмутДонецька областьвійнарозвідка
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