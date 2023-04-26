Британская разведка о ситуации в районе Бахмута: грязь и ближние бои

В районе Бахмута продолжаются ближние бои, а маршруты снабжения украинских войск затруднены из-за грязи.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Согласно сводке, в западных районах Бахмута Донецкой области продолжаются ожесточенные боевые действия на ближней дистанции.

Ключевым событием прошлой недели стали бои в окрестностях города, в частности, возле села Хромовое. Там Украина пытается сохранить контроль над своим маршрутом снабжения – трассой 0506.

Другие варианты снабжения Бахмута, вероятно, затруднены из-за грязи на грунтовых дорогах, сказано в обзоре.

В то время как город находится под обстрелами уже более 11 месяцев, украинская оборона Бахмута теперь интегрирована как один из элементов гораздо более глубокой оборонительной зоны, которая включает город Часов Яр, утверждают британские разведчики.

В середине апреля Минобороны Британии сообщало, что Россия перебрасывает на Бахмут дополнительные силы с линии фронта в районе Донецка.