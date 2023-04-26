Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка о ситуации в районе Бахмута: грязь и ближние бои

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 09:59

В районе Бахмута продолжаются ближние бои, а маршруты снабжения украинских войск затруднены из-за грязи.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Согласно сводке, в западных районах Бахмута Донецкой области продолжаются ожесточенные боевые действия на ближней дистанции.

Реклама:

Ключевым событием прошлой недели стали бои в окрестностях города, в частности, возле села Хромовое. Там Украина пытается сохранить контроль над своим маршрутом снабжения – трассой 0506.

Другие варианты снабжения Бахмута, вероятно, затруднены из-за грязи на грунтовых дорогах, сказано в обзоре.

В то время как город находится под обстрелами уже более 11 месяцев, украинская оборона Бахмута теперь интегрирована как один из элементов гораздо более глубокой оборонительной зоны, которая включает город Часов Яр, утверждают британские разведчики.

ВИДЕО ДНЯ

В середине апреля Минобороны Британии сообщало, что Россия перебрасывает на Бахмут дополнительные силы с линии фронта в районе Донецка.

Темы: БахмутДонецкая областьвойнаразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
Все новости...
Реклама: