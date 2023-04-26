Україна евакуювала із Судану майже сотню громадян

МЗС України в співпраці із іншими відомствами евакуювало із зони бойових дій у Судані 91 громадянина.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "Загалом завдяки багаторівневій ретельно спланованій операції Україна вже евакуювала із Судану 91 громадянина.

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За 24-26 квітня дипломати евакуювали (із зони бойових дій у Судані - ред.) три групи громадян: 83 українців та 4 суданців – членів іхніх родин, а також 51 іноземця (громадяни Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс).

64 виявили бажання повернутися на батьківщину. Очікується, що вони сьогодні прибудуть чартерним рейсом до Польщі та будуть доправлені до України".

Деталі: Ніколенко повідомляє, що іншу групу, яка складалась із 5 українців, вдалося 26 квітня вранці вивезти автобусом на територію Єгипту. Наразі вони перебувають в безпеці.

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Іще 3 громадян були евакуйовані в координації із урядом Німеччини.

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