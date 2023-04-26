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Україна евакуювала із Судану майже сотню громадян

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 квітня 2023, 11:59
Україна евакуювала із Судану майже сотню громадян
Евакуйовані громадяни, фото з Facebook Ніколенка

МЗС України в співпраці із іншими відомствами евакуювало із зони бойових дій у Судані 91 громадянина.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "Загалом завдяки багаторівневій ретельно спланованій операції Україна вже евакуювала із Судану 91 громадянина.

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За 24-26 квітня дипломати евакуювали (із зони бойових дій у Судані - ред.) три групи громадян: 83 українців та 4 суданців – членів іхніх родин, а також 51 іноземця (громадяни Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс). 

64 виявили бажання повернутися на батьківщину. Очікується, що вони сьогодні прибудуть чартерним рейсом до Польщі та будуть доправлені до України".

Деталі: Ніколенко повідомляє, що іншу групу, яка складалась із 5 українців, вдалося 26 квітня вранці вивезти автобусом на територію Єгипту. Наразі вони перебувають в безпеці.

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 Іще 3 громадян були евакуйовані в координації із урядом Німеччини. 

Передісторія: 

  • Переворот у Судані розпочався 15 квітня. Бої призвели до гуманітарної катастрофи, у столиці Хартумі проблеми з водою, електрикою та паливом, нестача продуктів і ліків. Спроби припинення вогню успіху не мали.  
  • Станом на 24 квітня внаслідок зіткнень армії з Силами швидкого реагування загинуло щонайменше 420 людей
  • 23 квітня стало відомо, що Франція та інші союзники евакуюють своїх дипломатів і громадян із Судану в рамках операції з високим ступенем ризику після того, як американський спецназ вивіз весь персонал посольства США із Хартума.   
  • 24 квітня міністерство закордонних справ оголосило, що за бажанням евакуює українців із зони бойових дій у Судані. 
  • 25 квітня в МЗС повідомили, що евакуювали 87 громадян.

Теми: СуданевакуаціяУкраїнаМЗС
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