Украина эвакуировала из Судана почти сотню граждан

МИД Украины в сотрудничестве с другими ведомствами эвакуировало из зоны боевых действий в Судане 91 гражданина.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "В целом благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина.

Реклама:

За 24-26 апреля дипломаты эвакуировали (из зоны боевых действий в Судане - ред.) три группы граждан: 83 украинцев и 4 суданцев - членов их семей, а также 51 иностранца (граждане Грузии, Перу, Канады и Сент-Китс и Невис).

64 изъявили желание вернуться на родину. Ожидается, что они сегодня прибудут чартерным рейсом в Польшу и будут доставлены в Украину".

Детали: Николенко сообщает, что другую группу, которая состояла из 5 украинцев, удалось 26 апреля утром вывезти автобусом на территорию Египта. Сейчас они находятся в безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

Еще 3 граждан были эвакуированы в координации с правительством Германии.

Предыстория: