Украина эвакуировала из Судана почти сотню граждан
МИД Украины в сотрудничестве с другими ведомствами эвакуировало из зоны боевых действий в Судане 91 гражданина.
Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook
Прямая речь: "В целом благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина.
За 24-26 апреля дипломаты эвакуировали (из зоны боевых действий в Судане - ред.) три группы граждан: 83 украинцев и 4 суданцев - членов их семей, а также 51 иностранца (граждане Грузии, Перу, Канады и Сент-Китс и Невис).
64 изъявили желание вернуться на родину. Ожидается, что они сегодня прибудут чартерным рейсом в Польшу и будут доставлены в Украину".
Детали: Николенко сообщает, что другую группу, которая состояла из 5 украинцев, удалось 26 апреля утром вывезти автобусом на территорию Египта. Сейчас они находятся в безопасности.
Еще 3 граждан были эвакуированы в координации с правительством Германии.
Предыстория:
- Переворот в Судане начался 15 апреля, бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств. Попытки прекращения огня успеха не имели.
- По состоянию на 24 апреля в результате столкновений армии с Силами быстрого реагирования погибли по меньшей мере 420 человек
- 23 апреля стало известно, что Франция и другие союзники эвакуируют своих дипломатов и граждан из Судана в рамках операции с высокой степенью риска после того, как американский спецназ вывез весь персонал посольства США из Хартума.
- 24 апреля министерство иностранных дел объявило, что по желанию эвакуирует украинцев из зоны боевых действий в Судане.
25 апреля в МИД сообщили, что эвакуировали 87 граждан.