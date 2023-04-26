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Украина эвакуировала из Судана почти сотню граждан

Татьяна ЛозовенкоСреда, 26 апреля 2023, 11:59
Украина эвакуировала из Судана почти сотню граждан
Эвакуированные граждане, фото из Facebook Николенко

МИД Украины в сотрудничестве с другими ведомствами эвакуировало из зоны боевых действий в Судане 91 гражданина.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "В целом благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина.

За 24-26 апреля дипломаты эвакуировали (из зоны боевых действий в Судане - ред.) три группы граждан: 83 украинцев и 4 суданцев - членов их семей, а также 51 иностранца (граждане Грузии, Перу, Канады и Сент-Китс и Невис). 

64 изъявили желание вернуться на родину. Ожидается, что они сегодня прибудут чартерным рейсом в Польшу и будут доставлены в Украину".

Детали: Николенко сообщает, что другую группу, которая состояла из 5 украинцев, удалось 26 апреля утром вывезти автобусом на территорию Египта. Сейчас они находятся в безопасности. 

Еще 3 граждан были эвакуированы в координации с правительством Германии. 

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Предыстория: 

  • Переворот в Судане начался 15 апреля, бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств. Попытки прекращения огня успеха не имели.  
  • По состоянию на 24 апреля в результате столкновений армии с Силами быстрого реагирования погибли по меньшей мере 420 человек
  • 23 апреля стало известно, что Франция и другие союзники эвакуируют своих дипломатов и граждан из Судана в рамках операции с высокой степенью риска после того, как американский спецназ вывез весь персонал посольства США из Хартума. 
  • 24 апреля министерство иностранных дел объявило, что по желанию эвакуирует украинцев из зоны боевых действий в Судане. 
    25 апреля в МИД сообщили, что эвакуировали 87 граждан.

Темы: СуданэвакуацияУкраинаМИД
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