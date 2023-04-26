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Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми

Валентина РоманенкоСереда, 26 квітня 2023, 14:08
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
фото з ТГ Лубінця

Псевдосуд незаконного формування "ДНР" засудив українського морпіха Андрія Петренка до 22 років тюрми.

Джерело: омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram

Деталі: За даними Лубінця, підконтрольний Росії так званий "верховний суд" незаконного формування "ДНР" засудив до 22 років ув'язнення в колонії суворого режиму військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрія Петренка.

Його визнали винним у вбивстві мирного мешканця під час боїв за Маріуполь в березні 2022 року.

У незаконному розслідуванні російського слідчого комітету стверджується, що український військовий застрелив жителя Маріуполя зі снайперської гвинтівки.

Андрія Петренка звинуватили за російським законодавством у "вбивстві з політичних та ідеологічних мотивів та жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні заборонених засобів та методів у збройному конфлікті" (ч. 2 ст. 105 та ч. 1 ст. 356 КК РФ).

Окупанти також заявили, що український військовослужбовець нібито "визнав свою провину".

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Пряма мова Лубінця: "Фейковий "судовий процес" над військовослужбовцем Збройних сил України на тимчасово окупованій території Донецької області – незаконний й не матиме жодних юридичних наслідків.

Ухвалені так званими "судами" квазіутворень "ДНР/ЛНР" "вироки" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донецька і Луганська області є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території.

Закликаю міжнародну спільноту засудити судилище над Андрієм Петренком та вимагати від РФ негайного його звільнення, а також інших громадян України, незаконно ув’язнених на тимчасово окупованих територіях та в Росії".

Теми: ОРДЛОвійнаполоненіправа людини
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