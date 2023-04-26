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Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы

Валентина РоманенкоСреда, 26 апреля 2023, 14:08
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
фото из ТГ Лубинца

Псевдосуд незаконного формирования "ДНР" приговорил украинского морпеха Андрея Петренко к 22 годам тюрьмы.

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram

Детали: По данным Лубинца, подконтрольный России так называемый "верховный суд" незаконного формирования "ДНР" приговорил к 22 годам заключения в колонии строгого режима военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Петренко.

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Его признали виновным в убийстве мирного жителя во время боев за Мариуполь в марте 2022 года.

В незаконном расследовании российского следственного комитета утверждается, что украинский военный застрелил жителя Мариуполя из снайперской винтовки.

Андрея Петренко обвинили по российскому законодательству в "убийстве по политическим и идеологическим мотивам и жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте" (ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 356 УК РФ).

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Оккупанты также заявили, что украинский военнослужащий якобы "признал свою вину".

Прямая речь Лубинца: "Фейковый "судебный процесс" над военнослужащим Вооруженных сил Украины на временно оккупированной территории Донецкой области - незаконный и не будет иметь никаких юридических последствий.

Принятые так называемыми "судами" квазиобразований "ДНР/ЛНР" "приговоры" являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущения пыток, их можно считать военным преступлением. Донецкая и Луганская области являются частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. Только они имеют право осуществлять правосудие на этой территории.

Призываю международное сообщество осудить судилище над Андреем Петренко и требовать от РФ немедленного его освобождения, а также других граждан Украины, незаконно заключенных на временно оккупированных территориях и в России".

Темы: ОРДЛОвойнапленныеправа человека
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